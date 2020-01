Un ponte tra scuola e lavoro. È questa la definizione più calzante di Scuolavoro che, dopo il successo dell'anno scorso, è alla seconda edizione. Il progetto nato dalla collaborazione tra scuole e imprese prevede un percorso comune che accompagni gli studenti verso una maggiore consapevolezza riguardo le opportunità lavorative del territorio.

L'edizione 2015/2016 può contare già sul maggiore di scuole aderenti che potranno contare su un pacchetto di iniziative notevolmente ampliato rispetto alla prima edizione.

Innanzitutto, sarà rinnovata l'esperienza di Conoscere per decidere: incontri ravvicinati dedicati agli studenti con le figure professionali del territorio e una giornata gomito a gomito nella sede dell'azienda per "vedere da vicino" in cosa consiste l'attività lavorativa specifica (nel video in basso la prima edizione).

Quest'anno sarà poi dato ampio spazio all'alternanza scuola-lavoro (maggiori opportunità d'incontro tra le scuole e le imprese, snellendo gli oneri di queste ultime), ai business games (business simulato che grazie alle imprese partner metterà in sana competizione gli studenti) e a brevi corsi pomeridiani propedeutici per altre iniziative.

Tra gli elementi innovativi da annotare anche il Gran Galà dedicato a talenti e professionisti che si sono distinti in diversi ambiti della scuola, della società e delle professioni e il Talk, un format contenente dibattiti tra studenti su temi attuali.

Fiore all'occhiello di Scuolavoro 2° edizione, infine, è sicuramente il progetto Scuolalocale: un magazine scolastico on-line al quale contribuiranno le singole redazioni composte da studenti degli istituti del Vastese e profili professionali operativi nello stesso territorio. Un primo approccio al giornalismo per i ragazzi e un prezioso punto d'incontro per scuole e imprese.

Per scoprire "Scuolavoro" e che cosa è successo nella prima edizione basta visitare il sito dedicato scuolavoro.eu.