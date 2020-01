Una vita intera dedicata ad occuparsi degli altri, in particolare come presidente della Casa di riposo di Sant'Onofrio a a Vasto di cui per decenni è stata l'anima. Si è spenta ieri a Vasto Lucia Molino, donna sempre sorridente, paziente e attenta alle esigenze degli anziani che accudiva amorevolmente insieme alle suore, al personale, e ai volontari della struttura.

"La Signorina Lucia, come tutti eravamo abituati a chiamarla, non si è risparmiata - ricorda Peppino Forte, presidente del consiglio comunale - . Ha vissuto quasi costantemente tra quelle mura per assicurarsi costantemente del buon andamento dell'assistenza e per risolvere le esigenze delle persone ricoverate. Con la sua morte l'intera Città perde un preciso punto di riferimento, una persona dolce, gentile e concreta".

Oggi la salma verrà portata nella chiesetta di Sant'Onofrio, dove verrà allestita la camera ardente in vista dei funerali che saranno celebrati domani, venerdì 27 novembre.