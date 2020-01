Per il terzo anno consecutivo San Salvo si ritroverà in piazza per manifestare la propria solidarietà in occasione della Giornata internazionale della disabilità. L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle ore 15.45 in piazza san Vitale per un flash mob in grande allegria con le note di Let me go di Steep.

L’evento, promosso da Special Olympics Italia, è organizzato da Special Olympics Chieti e Artificio Dei onlus, con il patrocinio del Comune di San Salvo (assessorati alle Politiche sociali e allo Sport).

"Anche quest’anno confermiamo la nostra adesione alla Giornata internazionale della disabilità – dice il sindaco Tiziana Magnacca – sostenendo l’attività svolta nel nostro territorio da Special Olympics. Quella di sabato pomeriggio sarà una bella occasione per colorare di entusiamo la piazza con un evento di forte aggregazione. Ci sentiamo prossimi verso le persone con disabilità, un modo per farle sentire meno sole, coccolate e amate, ma soprattutto al centro dell’attenzione di tutta la comunità di San Salvo".