I migliori prodotti per la detergenza e la disinfezione, abbigliamento professionale oltre ad una vasta gamma di articoli per studi medici e veterinari, per il settore della ristorazione, alberghiero e per le comunità. Questo è molto altro è Sanimed Mono, azienda vastese con sede in via dei Conti Ricci 83. Michele e Cesare Giannone, insieme a Francesco Fidelibus, sono pronti per consigliare i migliori prodotti adatti ad ogni esigenza. “Ci occupiamo di detergenza e sanificazione attraverso i prodotti della Lombarda H, azienda specializzata nel settore ospedaliero. Proponiamo ai nostri clienti anche una linea di prodotti idonei per l’applicazione dei piani HCCP nella ristorazione, nei locali pubblici e nelle comunità piccole in genere, ad esempio gli asili, e poi nelle piccole cliniche, gli studi odontoiatrici, gli studi veterinari”. Nei cataloghi della SanimedMono è presente anche una vasta gamma di ferri chirurgici, con una particolare specializzazione per gli studi odontoiatrici e veterinari. “Per l’assistenza disabili ed anziani forniamo anche carrozzine, dispositivi antidecubito,ed altre apparecchiature per il benessere e la salute”. Tutti i prodotti sono certificati e rispondenti alle normative in vigore.

Nel servire il settore medico Sanimed Mono propone una linea completa di prodotti come “siringhe, deflussori per infusione, set di infusione per chemioterapia ed altre esigenze particolari che dovessero presentarsi”. C’è poi la linea del pronto soccorso aziendale , che risponde alle normative vigenti in Italia. “Abbiamo le borse, i contenitori e tutti i dispositivi per l’allestimento del pronto soccorso, sia per aziende che, ad esempio, per le attività di soccorso delle ambulanze. Per queste ultime forniamo anche una linea specifica di prodotti per la disinfezione”. Una delle ultime linee di articoli inserite dalla Sanimed Mono è quella dei prodotti di cortesia per gli alberghi, realizzati con ingredienti naturali e profumazioni antiallergiche.

Altro settore importante è quello dell’abbigliamento da lavoro. “Abbiamo due categorie di prodotti: quella in cotone e derivati, servendoci dalla Isacco, specializzata nel campo delle attività professionali. Serviamo dalla linea medicale agli hotel, passando per la ristorazione arrivando alle altre attività lavorative. Accanto a questa linea di prodotti pluriuso abbiamo una linea di prodotti monouso, camici chirurgici, mascherine, tute. E poi i guanti, con tutte le tipologie monouso, classificati come Dpi (dispositivi di protezione individuale), oppure sterili per applicazioni chirurgiche classificati come DM ( dispositivi medici)”.

L’offerta di Sanimed Mono è quindi in grado di servire, con competenza e passione, comunità, studi medici, cliniche veterinarie, studi odontoiatrici, case di riposo, centri benessere, bar ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, attività di distribuzione alimentare e, in generale, tutte quelle attività dove è necessario avere la massima cura nella scelta degli ausili e dei dispositivi utilizzati durante le prestazioni professionali.

Sanimed Mono

Via dei Conti Ricci, 83 – Vasto

tel. 3297304665 – 320.4874696

sanimedmono@gmail.com

