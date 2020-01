Assolto per non aver commesso il fatto. Non faceva parte della presunta associazione a delinquere dell'operazione Car Wash Andrea Florio, 37enne vastese finito nell'inchiesta su un presunto giro di droga proveniente dai Balcani e destinata al Vastese. E' questo il verdetto del Tribunale di Vasto, che ha riconosciuto innocente l'imputato, uno dei 10 destinatari delle ordinanze di custodia cautelare che furono eseguite il 7 ottobre 2013 al termine delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia dell'Aquila e condotte dai carabinieri.

Gli inquirenti avevano formulato nei confronti di tutti e 10 l'ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Gli altri indagati hanno scelto i riti alternativi: patteggiamento o abbreviato.

L'avvocato del 37enne, Raffaele Giacomucci, ha optato invece per il dibattimento ordinario. Al termine del processo il Tribunale di Vasto (presidente Bruno Giangiacomo, giudici a latere Fabruizio Pasquale e Stedfania Izzi) ha assolto Florio con formula piena per non aver commesso il fatto, accogliendo la tesi prospettata dalla difesa, che ha espresso soddisfazione per il verdetto di innocenza.