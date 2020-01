Confapi Chieti organizza nella giornata di oggi giovedì 26 novembre (ore 18) nella sala convegni di Lianet Srl a San Salvo (via Sandro Pertini, zona industriale) un incontro dedicato agli Adempimenti ed opportunità per le imprese edili.

In particolare il programma dell’incontro riguarderà gli adempimenti e le novità per le imprese edili, i servizi formativi gratuiti dell’Edilformas Abruzzo e la possibilità per le aziende di ridurre il costo INAIL attraverso il modello OT24.

All’incontro interverranno Adri Cesaroni, Massimo Passalacqua e Danilo Bolognese.