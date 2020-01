Gli assessori alle Attività produttive, Oliviero Faienza, e alla Cultura, Giovanni Artese, hanno completato il calendario delle manifestazioni natalizie in programma a San Salvo, che coprirà il periodo compreso tra domenica 29 novembre e mercoledì 6 gennaio 2016.

Una serie di appuntamenti che andranno a integrarsi con il cartellone predisposto dall’associazione New Generation, promotore di Nottambula Winter Village [LEGGI], per un’offerta completa e soprattutto diversificata, per accontentare grandi e piccini.

"San Salvo diventa un punto di forte attrazione del divertimento per tutto il territorio, come è già accaduto la scorsa estate. Eventi distribuiti tra le vie del centro e la villa comunale e che verranno completati dai tanti appuntamenti che verranno accolti nella tensostruttura allestita in piazza Aldo Moro. Siamo certi – dicono Faienza e Artese – che chiunque consultando il calendario troverà una data e una iniziativa che renderanno il Natale a San Salvo un po’ più magico. Ringraziamo la Pro Loco, le associazioni e gli Istituti scolastici n. 1 e n. 2".

IL PROGRAMMA COMPLETO

DOMENICA 29/11/2015

dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Ambulanti in città

Manifestazione Fieristica - Confcommercio Chieti - Via Istonia /Viale Duca Degli Abruzzi/Via Roma

DAL 5 ALL'8 DICEMBRE 2015

dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Mercatino "L'arte del saper fare"

Vie del Centro

SABATO 05/12/2015

dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Animazione per bambini con il Mago Cocò

Ass. Pro Loco San Salvo - Via Roma/Corso Umberto I

DOMENICA 06/12/2015



dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Animazione per bambini con il Mago Nicola

Pro Loco San Salvo - Via Roma - Corso Umberto I

ore 18:00

Polenta con sugo di ventricina

Associazione Valtrigno

LUNEDI' 07/12/2015

dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Animazione per bambini con il Mago Nicola e ass. Tic Tac

Ass. Pro Loco e Comune di San Salvo - Corso Umberto I

MARTEDI' 08/12/2015

dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Gara di calciobalilla - Adulti e Bambini

Pro Loco San Salvo - Via Roma

GIOVEDI' 17/12/2015

ore 15:00

Centro Diurno Anziani - 20° Anniversario

Comune di San Salvo - Tensostruttura - Piazza Aldo Moro

DAL 19/12/2015 AL 05/01/2016

dalle 17:00 alle 20:00

3ª Mostra - Concorso di Arti Presepiali

Porta Della Terra

SABATO 19 E DOMENICA 20/12/2015

dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Ciokmania - Festa del Cioccolato con cioccolatieri provenienti da diverse parti d'Italia

Associazione ACAI - Via Roma / Corso Umberto I

Esposizione di prodotti tipici e animazione con le mascotte della Walt Disney

SABATO 19/12/2015

dalle ore 16:30 alle ore 20:30

"Venite Adoremus" Rappresentazione del Presepe Vivente con coro di cantori itineranti

Istituto Comprensivo 2 - Centro Storico

DOMENICA 20/12/2015

dalle ore 15:30 alle ore 17:45

Sfilata cavalli di San Tommaso

Horsemen Team – Strade Cittadine

DOMENICA 20/12/2015

ore 17:30

Fuoco di San Tommaso

Parrocchia San Giuseppe/Ass. New Generation - Piazza San Vitale

nell’occasione l’associazione Valtrigno distribuirà un primo piatto della tradizione sansalvese

21- 22 E 23 DICEMBRE 2015

Pro Loco San Salvo – Villa comunale

Aspettando il Natale e la Carovana di Babbo Natale

LUNEDI' 21/12/2015

Ore 10:30

Banda musicale "Musiche Natalizie" Mercatini di Natale "L'arte del Saper Fare"

Ore 16:30

Divertilandia

Giochi per bambini, gonfiabili e giochi di magia

dalle ore 18:30 alle ore 19:30

Pentagramma Music Project

Associazione il Pentagramma - Via Roma (Casina delle Rose)

MARTEDI' 22/12/2015

Pro Loco San Salvo – Villa comunale

ore 10:30

Babbo Natale tra i bambini e Mercatini di Natale "L'arte del saper fare"

ore 16:30

Babbo Natale tra i bambini e spettacolo teatrale "Bolle di sapone"

ore 17:00

Letterina di Natale

Rappresentazione Teatrale: Circoli Anziani San Salvo e assessorato Politiche sociali e Centro Culturale "Aldo Moro"

ore 18:00

Concerto dell'orchestra "Salvo D'Acquisto"

Istituto Comprensivo 1 - Auditorium I. I. S. "Raffaele Mattioli"

dalle ore 18:30 alle ore 19:30

Concerto di Natale i Bambini del Pentagramma

Associazione "il Pentagramma” Porta della Terra

MERCOLEDI' 23/12/2015

ore 10:30

Pro Loco San Salvo - Villa Comunale

Mercatini di Natale "L'arte del saper fare"

ore 16:30

Divertilandia

Giochi per bambini “i Gonfiabili”

ore 16:30

Divertimento musicale con "Perrina Show"

ore 19:00

Brindisi finale con panettone e spumante

dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Babbo Natale in carrozza (passeggiata in calesse)

Ass. Horsemen Team - vie del Centro

ore 20:30

Lost Dimension “New Era” evento musicale

Comune di San Salvo - Tensostruttura Piazza A. Moro

MARTEDI' 05/01/2016

ore 20:00

Un irresistibile richiamo “Musica In Crescendo”

Comune di S. Salvo - Tensostruttura Piazza A. Moro

MERCOLEDI’ 06/01/2016

alle ore 17:00

Premiazione dei vincitori della 3ª Mostra di arti presepiali