Prima nevicata della stagione fredda nell'alto Vastese che, questa mattina, si è svegliato con qualche centimetro di neve sulle strade e la colonnina di mercurio sotto lo zero.. Disagi pressochè nulli alla circolazione stradale, con i mezzi spazzaneve entrati subito in azione per ripulire le strade. Resta comunque la preoccupazione per una rete viaria disastrata su cui sono stati effettuati, fino ad ora, pochi interventi. Le precipitazioni nevose hanno interessato i comuni dagli 800 metri di altitudine in su (la foto dell'articolo è di Schiavi d'Abruzzo). Nelle prossime ore sono previste altre nevicate, abbondanti oltre i 1000 metri e più moderate nelle quote più basse, fino ai 7-800.

Qualche disagio, nella mattinata, sulla provinciale 152, come riportato dal sito Ecoaltomolise.net [clicca qui]. "Ora i mezzi spazzaneve sono stati dirottati sulla strada che collega Castiglione e Montazzoli - spiega il collega Francesco Bottone - e la situazione è decisamente migliorata".

Sulla costa, invece, pioggia, vento e temperature in ribasso, con la situazione che dovrebbe però migliorare nel fine settimana.