Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in via De Gasperi, nei pressi dell'incrocio con via Silone. Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, a scontrarsi sono state una Wolkswagen Passat che però era ferma in sosta lungo la strada, e una Fiat Idea che procedeva verso via Silone. Coinvolte indirettamente nell'incidente anche un'altra Passat parcheggiata nelle vicinanze, rimasta solo lievemente danneggiata, e un furgoncino che è riuscito ad evitare l'impatto.

Ad avere la peggio, il conducente della Fiat Idea, un uomo di 39 anni, rimasto ferito e trasportato presso il locale pronto soccorso. Le sue condizioni comunque non sono gravi.