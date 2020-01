Seduta straordinaria del consiglio comunale a San Salvo per votare gli equilibri di bilancio. L'assise civica è stata convocata per lunedì 30 novembre alle ore 17 in prima convocazione (seconda il 3 dicembre alla stessa ora).

Il consiglio che si riunirà nella sede temporanea della Porta della Terra avrà i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, Approvazione verbali sedute precedenti.

2. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2015/2017 - Ratifica deliberazione G.M. n. 179 del 30/09/2015.

3. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2015/2017 - Ratifica deliberazione G.M. n. 198 del 30/10/2015.

4. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2015/2017 - Ratifica deliberazione G.M. n. 207 del 20111 /2015.

5. Variazione al bilancio di previsione 2015/2017 - Art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.

6. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016/2020 - Approvazione schema di convenzione.·Direttive in merito all'espletamento della gara.

7. Regolamento comunale per l'utilizzo dei locali e dei beni mobili comunali adottato con deliberazione n. 3 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in data 02/02/2012 - Rettifica art. 5