Come ogni giovedì torna una nuova puntata di Oggi cucino io, la puntata dedicata agli appassionati di cucina e agli chef del nostro territorio. Questa settimana è il Vistamare, ristorante all'interno della Grotta del Saraceno Camping Village, ad aprire le porte della sua cucina alle telecamere di Zonalocale.tv per la ricetta preparata dallo chef Pino Di Vito. I cilindri di spigola al pesto di basilico sono inseriti nella carta del ristorante che si affaccia sul mare e che, da questa stagione invernale, è aperto nel fine settimana (venerdì e sabato sera, domenica a pranzo). Questa e altre informazioni, come il programma del Gran Gala di fine anno, sono presenti sul nuovo sito web del Vistamare (clicca qui).

Cilindri di spigola al pesto di basilico: Spigola di scoglio fresca (dalla quale si ricavano 2 filetti senza pelle), basilico, pinoli, parmigiano, olio, sale. Per la decorazione: fiori commestibili.

Volete partecipare a Oggi cucino io ospitando le nostre telecamere nella vostra cucina? Scrivete a redazione@zonalocale.it. Intanto buona visione e...buon appetito!