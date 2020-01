Avevano colpito in un Eurospin di Montenero di Bisaccia e si erano dati alla fuga, ma i carabinieri di Cupello insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile di Vasto li hanno intercettati e arrestati. È successo ieri: tre giovani di origine romena avevano rubato generi alimentari per un valore di mille euro nel punto vendita nel vicino Molise per poi tornare nel Vastese a bordo di una Audi A4 con targa straniera.

Gli uomini dell'Arma li hanno intercettato in territorio di Cupello dopo la segnalazione dei colleghi di Montenero. I militari del posto hanno sin da subito intuito che poteva trattarsi di tre cittadini rumeni residenti a Vasto, ma che da qualche tempo si erano stabiliti nel loro comune.

I tre giovani - di 20, 23 e 25 anni - sono stati rintracciati nella propria abitazione e arrestati; qui è stata recuperata anche l'intera refurtiva.

Questa mattina il giudizio per direttissima, davanti al giudice Stefania Izzi. Tutti e tre, difesi dagli avvocati Massimiliano Baccalà, Arnaldo Tascione e Maria Angelica Argentieri, sono stati condannati - a seguito di patteggiamento - a 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa.