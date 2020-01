Si sono disputate ieri alcune gare del terzo turno della Coppa Abruzzo di Prima e Seconda categoria. Tre le compagini del Vastese impegnate: Fresa, Roccaspinalveti e Montalfano.

I biancorossi di Fresagrandinaria allenati da mister Cianciosi ipotecano il passaggio del turno con la doppietta di Manuel Di Biase ieri in grande spolvero; contro il Roccaspinalveti, in casa, finisce 3 a 0.

Il centravanti è andato a segno su calcio di rigore e con pregevole pallonetto. A completare il tris ci ha pensato il "bomber a sorpresa" Crescenzo Mainardi che ha approfittato di una disattenzione della difesa ospite. Mainardi è il portiere titolare in campionato, mentre lascia il posto a Luca Albanese in coppa; già durante la partita contro lo Sporting San Salvo aveva dimostrato di non trovarsi spaesato in avanti.

Montalfano invece chiamato alla clamorosa rimonta nel ritorno della sfida contro il Tre Ville. Ieri, in casa, la truppo di mister Liberatore è stata battuta per 2 a 0.