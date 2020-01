Sosta natalizia molto più corta alla Denso di San Salvo rispetto all'altro grande stabilimento del territorio, la Pilkington, dove i lavoratori si fermeranno per circa un mese [LEGGI].

Nell'ex Magneti Marelli, oggi di proprietà giapponese, che impiega poco meno di mille dipendenti si fermerà dal 24 dicembre al 3 gennaio. Una settimana e mezza che probabilmente non sarà per tutti. Le commesse da evadere sono tante ed è probabile che i lavoratori delle linee dei motorini Pa70 e degli alternatori Sc dovranno rientrare per qualche giorno (complessivamente questi reparti occupano circa 150 unità). Gli stessi non si fermeranno per il ponte dell'Immacolata.

Insomma, il lavoro c'è e la sosta corta ne è un indicatore. Proprio in questi giorni lo stabilimento sansalvese "festeggia" un anno dalla rinuncia ai contratti di solidarietà che furono sottoscritti nel novembre 2012, a qualche mese di distanza dalla Pilkington. Quest'ultima ancora oggi osserva il motto del "lavorare tutti, lavorare meno" con ripercussioni sulle buste paga.