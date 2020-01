Il nuovo polo scolastico a servizio di Guilmi e Carpineto Sinello sorgerà in contrada "Piane di Guilmi" e sarà realizzato con i fondi del 2012-2013 del "Piano regionale di interventi strutturali ed antisismici su edifici scolastici pubblici a rischio sismico". Al piccolo comune dell'Alto Vastese sono stati destinati 723.818,25 euro; a questi si aggiungono i 176.181,75 di quota municipale per un totale di 900mila euro.

Il progetto è stato illustrato a margine dell'ultimo consiglio comunale straordinario [LEGGI] di lunedì scorso dal sindaco Carlo Racciatti. La nuova scuola dovrebbe ospitare le classi della materna, delle elementari e delle scuole medie in una struttura antisismica e con diversi servizi utilizzabili fuori dall'orario scolastico; il riscaldamento dovrebbe essere garantito dalla centrale a cippato di cui si è discusso nello stesso consiglio. I terreni da espropriare, infine, sono attualmente incolti. Le previsioni ottimistiche indicano l'inizio del prossimo anno scolastico come periodo di inaugurazione; per l'inizio della prossima primavera è invece prevista la gara d'appalto.

Riuscirà un polo unico a restare autonomo rispetto alle singole strutture presenti ora nei centri abitati del Medio e Alto Vastese? Argomento attuale quello dell'accorpamento delle diverse scuole paesane: per ora l'altro a essere stato finanziato è quello di Dogliola [LEGGI], ma la partita sulla vallata del Trigno è ancora aperta [LEGGI].

Per quanto riguarda il polo di Piane di Guilmi, i numeri dell'Istat dicono che nel prossimo anno scolastico potrebbe potenzialmente accogliere 81 unità in età scolastica (tra entrambi i comuni, in età dalla materna alle medie). Sarà sufficiente?