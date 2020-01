Sabato 28 novembre si terrà in tutta Italia la diciannovesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Più di 135mila volontari in oltre 11mila supermercati inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione (alimenti per l’infanzia, riso, olio, legumi, sughi e pelati, tonno in scatola, biscotti e altro) che verranno distribuiti a strutture caritative quali mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.

"Questa iniziativa - spiegano gli organizzatori - è diventata un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare. Durante questa giornata ciascuno potrà donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà".

A Vasto i supermercati che hanno aderito sono: Conad Superstore di via Luigi Cardone 32, Conad di via Alessandrini 26, Todis di Corso Mazzini 361, Eurospin di via Circonvallazione Histoniense 1, Mazi Tigre di via Conti Ricci 46 e Tigre di viale Marco Polo.