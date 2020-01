Il San Salvo, ancora scottato dalla sconfitta nel ‘derby’ di domenica, riesce a prendersi la rivincita battendo 3-0 una Vastese spenta e con poche energie. Una vittoria che ripaga il buon gioco espresso dai biancazzurri e allontana eventuali mugugni dell’ambiente. Gol dell'ex per Carlo Triglione, autore della rete che ha sbloccato il risultato. I biancorossi hanno bisogno di ricaricare le batterie ed aspettare possibili nuovi arrivi durante il mercato di dicembre che si aprirà ufficialmente lunedì. Per gli uomini di Colavitto questo è un periodo difficile e domenica a Castel Sant'Angelo non sarà facile portare a casa i tre punti contro l'Angolana. I sansalevsi in campionato torneranno a giocare in casa per ospitare l'ostico Morro d'Oro. Nell'altra semifinale di Coppa Italia il Pineto ha battutto in casa l'Angolana 2-1.

Le formazioni: Squadre che si affrontano a distanza di due giorni dalla sfida di campionato vinta dai biancorossi. I rispettivi allenatori cambiano modulo: la Vastese si presenta all’Aragona con un 352 che vede trai pali Cattafesta, Giuliano, Natalini e Luongo in difesa; a centrocampo D’Alessandro, Balzano, Sorianello, Guerrero e Basilico, in avanti torna la coppia Iaboni-Tarquini. Rufini si affida al 442 lasciando in panchina i ‘gemelli del gol’, Marinelli e Antenucci. Trai pali confermato Colanero, in difesa Ramundo, Vicoli, Ianniciello e Izzi. A centrocampo Triglione, Quaranta (al posto di Felice, infortunatosi durante il pre-partita), Ferrante e Di Ruocco. In avanti Torres e Consolazio.

La partita- Un primo tempo povero di occasioni che vede l’U.s. San Salvo più concreto e propositivo nella fase offensiva. All’ottavo il risultato si sblocca subito: Triglione sugli sviluppi di un corner, trova l’incornata vincente e sigla l’1-0 a favore degli ospiti. Gol dell’ex per il numero quattro biancazzurro. La risposta della Vastese non è delle migliori: l’unico tiro in porta degna di nota arriva al ventesimo, quando Tarquini defilato a sinistra prova ad impensierire Colanero con un diagonale che però termina out. Quattro minuti più tardi Ferrante fa partire un tiro insidioso in diretto sull’incrocio dei pali, fuori alla fine di un soffio. Al ventottesimo Cattafesta rischia grosso rinviando lentamente e consegnando la sfera a Consolazio, colpevole di aver avuto fretta nel concludere, sprecando una buona occasione. Al trentaduesimo è ancora la squadra ospite ad affacciarsi nell’area avversaria: Triglione fa partire da centrocampo un tiro che finisce sulla traversa. A porta vuota Torres la butta dentro, ma al momento del tiro del compagno Triglione, la sua posizione era in offside. Gli ultimi dieci minuti della prima frazione di gioco non registrano emozioni ed il duplice fischio manda entrambe le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa Colavitto sceglie di cambiare un po’ le carte in tavola mandando in panchina Iaboni al posto di Faccini, successivamente anche Marfisi al posto di Guerrero e Di Pietro per Basilico. Nonostante questo, l’U.s. San Salvo trova il raddoppio con Di Ruocco: a tu per tu con Cattafesta, il giocatore campano angola benissimo e va a festeggiare sotto la curva insieme ai propri compagni. Ormai la partita è compromessa ed i vastesi provano a siglare la rete che riaprirebbe i giochi per la qualificazione in finale, ma alla fine sono gli ospiti a triplicare, grazie alla rete di Colitto durante il primo minuto di recupero (0-3), bravo ad anticipare l'uscita di Cattafesta. All'aragona domina e vince il San Salvo che così facendo si mette quasi in tasca il passaggio del turno. La gara di ritorno si giocherà il 9 dicembre al Davide Bucci, sempre alle 14:30.

Vastese Calcio-U.s. San Salvo 0-3

reti: 8’ Triglione, 50' Di Ruocco, 91' Colitto

ammoniti: Iaboni, Giuliano, Basilico (V)

Vastese Calcio 1902: Cattafesta, Basilico (55’ entra Di Pietro), Natalini, Sorianello, Giuliano, Luongo, Balzano, D’Alessandro, Tarquini, Iaboni (46’ entra Faccini), Guerrero (70’ entra Marfisi); a disposizione: Morettini, D’Ascanio, Della Penna, Marfisi, Lavorgna. Allenatore: Colavitto.

U.s. San Salvo: Colanero, Vicoli (70’ Colitto), Ramundo, Triglione, Ianniciello, Izzi, Ferrante, Quaranta, Consolazio (81’ entra Marinelli), Di Ruocco, Torres (70’ Felice); a disposizione: Istocciprian, D’Alò, Di Pietro, Felice, Antenucci. Allenatore: Rufini.

arbitro: Cristiano Ursini di Pescara, Bruni e Biancucci di Pescara.