Il 28 e 29 novembre, in piazza Rossetti a Vasto, si svolgerà GustArte, rassegna dedicata a prodotti tidpici, all'artigianato e alla creatività organizzata da consorzio Abruzzo Arte e Mestieri e l’associazione Casartigiani Abruzzo, con una sinergia che sta portando in giro per l’Italia eventi finalizzati alla promozione artigianale made in Italy.

Nel centro storico saranno presenti circa quaranta espositori, artigiani che eseguiranno lavorazioni sul posto e l'animazione diretta dall’artista di strada di fama internazionale "la carovana di Davide Rossi" oltre a sbandieratori, degustazioni e laboratori.