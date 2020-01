Per fortuna solo tanta paura per un'anziana vastese che questa mattina è stata protagonista di un incidente sulla Circonvallazione.

La donna ha perso il controllo dell'automobile - una Ford Fiesta - finendo prima sul cordolo di una rotonda, abbattendo un palo della segnaletica verticale e terminando la sua corsa contro un terrapieno dopo essere finita fuori strada.

L'airbag ha attutito il colpo. L'anziana automobilista è stata portata in ospedale per controlli. Sul posto gli agenti della Polizia. Anche in questo caso probabilmente il fondo stradale viscido ha fatto la sua parte.