"La voce del minore nel processo civile e penale". E' il tema del convegno che si terrà il 27 novembre dalle 9.30 al Palace Hotel di Vasto Marina. Giuristi, magistrati e avvocati si confronteranno nel dibattito organizzato dall'associazione forense Jus For. As. in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Vasto, la Giuffrè Editore e la Banca di credito cooperativo della Valle del Trigno.

"Si avvicenderanno nelle due sessioni, quella del mattino e quella del pomeriggio, magistrati, professori universitari ed avvocati", annuncia Pasquale Morelli, segretario dello Jus For. As. "Vista la spiccata rilevanza degli argomenti e la caratura dei relatori, la Scuola Superiore della Magistratura ha inteso patrocinare l’iniziativa, accreditandola ai fini della formazione dei magistrati di tutti i distretti di Corte di appello. Per questa ragione, la dottoressa Irene Scordamaglia, sostituto procuratore presso il Tribunale di Teramo e responsabile per l’Abruzzo della Scuola Superiore della Magistratura, modererà la sessione del pomeriggio”.