Chiede "solo un po' di umanità, nella speranza di uscire il più in fretta possibile". I mesi passano e per Enza Armando, 49enne disabile di Vasto, uscire di casa rimane impossibile perché l'ascensore del condominio in cui risiede, in corso Europa, è rotto da un paio d'anni.

La vicenda è finita in Procura tramite la denuncia presentata dall'avvocato della donna, Massimiliano Baccalà. Il sostituto prtocuratore di Vasto, Enrica Medori, ha aperto un fascicolo d'indagine e incaricato un perito di valutare le cause del guasto e redigere una relazione per stabilire le cause del persistente guasto. In particolare, il magistrato vuole sapere se c'è stata manomissione per accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, per Enza la vita rimane difficile: "A prescindere dai tempi burocratici, che sono ovviamente lunghi - dice a Zonalocale - la mia priorità al momento è l'attivazione dell'ascensore. Solo un po' di umanità nella speranza di uscire il più in fretta possibile".