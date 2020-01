Una notizia buona e una cattiva per la Vastese calcio 5. La federazione ha accolto il reclamo della società biancorossa per la ripetizione della gara contro l'Atessa (persa dei biancorossi) in cui l'arbitro non aveva permesso ad alcuni calciatori di scendere in campo per una documentazione ritenuta non valida. Così Bozzelli e compagni potranno tornare a giocare al completo confidando, una volta al completo, in un risultato diverso. Cattive notizie, invece, giungono dal campo, con i biancorossi sconfitti 5-0 nell'ultima giornata di campionato in casa del Centro sportivo Teatino.

La squadra di mister Giacomucci ha disputato un ottimo primo tempo, andando vicina al gol dopo appena due minuti con D'Alessandro e poi con De Cinque, arrivato a tu per tu con il portiere avversario. A metà frazione occasione per i teatini, con una traversa colpita dopo uno schema su rimessa laterale, ma è ancora la Vastese, con D'Alessandro, poi con D'Ercole e infine con Gaspari, su punizione, a sfiorare il vantaggio.

Il secondo tempo è da incubo per la Vastese che subisce gol dopo appena 15 secondi sbagliando il calcio d'inizio. Al 5' arriva il raddoppio del Centro sportivo Teatino su calcio di punizione. A 10 minuti dalla fine la squadra vastese tenta la carta del portiere di movimento che però non sortisce gli effetti sperati e offre l'occasione ai padroni di casa di segnare altri 3 gol per il 5-0 finale. Sconfitta con tanto rammarico per i biancorossi che nel primo tempo non sono riusciti a segnare e poi hanno subito il gioco dei padroni di casa.