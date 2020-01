Si può votare ancora per oggi e domani nello Spinnin' Records Remix Contest, dedicato ai dj che si sono dovuti cimentare nel remix di un brano di Tïesto e Don Diablo - Chemicals. In lizza c'è anche il vastese Antonio Spadaccini, An-Dj.

"Domani - spiega Spadaccini - terminerà la prima fase del contest e la Spinnin, con Tïesto e Don Diablo, sceglierà i migliori remix tra quelli con più voti. I 3 remix vincenti otterranno un contratto con un'etichetta discografica".

Spadaccini è al 20° posto nella classifica del talent e, in queste ultime ore di concorso, chiede il supporto dei suoi concittadini per proseguire nelle posizioni alte del concorso. Per ascoltare il remix e votare clicca qui.