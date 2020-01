Non è cambiata la situazione davanti al pronto soccorso di Vasto, dove le auto continuano a parcheggiarsi lungo la corsia riservata alle ambulanze. In alcune occasioni l'ambulanza ha avuto perfino difficoltà ad uscire (qui l'articolo), ma anche quando non si arriva al caso limite, il problema si pone in diverse ore della giornata. Tutti i giorni.

Questa volta la testimonianza arriva dal sindacato NurSind, che - con il dirigente provinciale Enrico Del Villano - sottolinea: "Ormai è diventato una consuetudine che l’ambulanza del 118 all’uscita dell’ospedale civile di Vasto debba fermarsi e aspettare minuti, il tempo necessario che le automobili parcheggiate in sosta sulla corsia riservata si spostino, e quindi riprendere la corsa per arrivare in tempo per il soccorso. Minuti che possono risultare determinanti per l’attività dei sanitari chiamati per l’emergenza. Via San Camillo de Lellis a Vasto è una strada piena di autoveicoli di ogni genere, parcheggiate o in sosta, che intralciano i mezzi di soccorso nella loro attività istituzionale. Con la speranza di non doverne riparlare a seguito di qualche episodio dall'epilogo drammatico perché l’ambulanza ha dovuto aspettare che si liberasse la corsia, possibile che non si possa trovare una soluzione definitiva al problema?".