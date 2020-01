Il 25 novembre, presso l’Aula magna dell'Istituto Tecnico Agrario "C. Ridolfi" di Scerni, si volgerà un momento di informazione, approfondimento e confronto sui temi della sicurezza sia a scuola che nel settore di indirizzo agrario, agroalimentare ed agroindustriale.

L’evento è stato organizzato dall'Inail, in collaborazione con il Collegio dei Periti Agrari della provincia di Chieti, l’Asl n°2 Lanciano-Vasto-Chieti e l’Istituto "C. Ridolfi", in occasione della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, istituita dal Miur per il 22 novembre, data scelta in ricordo di Vito Scafidi, lo studente che nel 2008 ha perso la vita a Rivoli sotto il crollo del soffitto della sua scuola.

"L’incontro – spiega il dirigente scolastico Livio Tosone – ha la finalità di diffondere e far crescere la cultura della sicurezza e della prevenzione a scuola e sul lavoro. I preoccupanti dati statistici, che registrano nel settore agricolo il 32,5% dei morti sul lavoro, rendono utile e necessario avviare una capillare campagna di informazione/formazione a partire dalla scuola; l'Istituto Agrario, attraverso un costante dialogo con enti locali, associazioni, professionisti e, in generale, tutti gli attori impegnati sul tema della sicurezza e prevenzione, si impegna in prima linea per garantire ai nostri studenti ambienti educativi e di lavoro sicuri: l’incontro di mercoledì prossimo vuole informare e formare i nostri studenti sulle misure preventive per evitare o per ridurre al minimo i rischi connessi alle attività di indirizzo della scuola e quindi all’agricoltura, all’agroindustria ed alla professione del perito agrario".