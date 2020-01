Dopo aver scelto Antonia Falasca come nuovo presidente [LEGGI], la Podistica Vasto ha assegnato le cariche sociali per il bienni 2016/2017. La carica di Vicepresidente è stata assegnata a Nicola Carosella, Luigi Ciccarone è segretario e tesoriere, Antonio Baccalà l'addetto alla logistica ed organizzazione gare, Massimo Bozzelli l'addetto alla comunicazione, Marco Orfini l'addetto alle relazioni con gli atleti e Maurizio Ronzitti l'addetto alla rendicontazione gare.

"Ringrazio innanzitutto il Presidente uscente per l’impegno e i risultati ottenuti in questi due anni - ha ribadito il nuovo presidente Falasca -. Per merito di Daniele Altieri la nostra società sportiva è cresciuta in numero di iscritti ed ha ripreso valenza in ambito regionale, tante nuove persone si sono avvicinate alla corsa e le manifestazioni di Maggio e Ottobre hanno avuto successo e riconoscenza nel mondo del Podismo e non solo. L’impegno di questo nuovo Direttivo, continua Falasca, è quello di proseguire su questa strada, lavorare per far crescere ancora di più l’Associazione, coinvolgere i ragazzi e le donne nella pratica di uno sport semplice e salutare".

E intanto non si fermano gli impegni sportivi degli atleti biancorossi. Domenia grande successo alla mezza maratona della Reggia di Caserta per Nicolino Catalano, che chiude la 21km in 1 ora e 18 con una situazione metereologica inclemente, piazzandosi al 15esimo posto assoluto. Mentre, nella gara di San Severo, l’ASD Podistica Vasto è rappresentata da Carmela Rotunno.

“A breve stileremo un programma di gare e uscite per l’anno 2016 - conclude Falasca- , intanto domenica 29 saremo impegnati su più fronti: Carmela Rotunno e Alessandro Russo gareggeranno nella 10 km di Lucera, Nicolino Catalano sarà invece impegnato a Capua sempre su un tracciato di 10 km, mentre in 6 atleti prenderemo parte alla 32esima edizione della Firenze Marathon: Daniele Altieri, Antonio Baccalà, Nicola Carosella, Nicola Delli Benedetti, Antonio Ricciuti ed io. A tutti gli atleti va il mio in bocca al lupo per le gare di domenica e future, al nuovo Direttivo auguro buon lavoro”.