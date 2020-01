Di nuovo in campo, come accade ogni lunedì pomeriggio, le quattordici formazioni del Campionato Juniores d’Elite. Ieri, nella nona giornata, la Renato Curi Angolana ha strappato un pareggio contro l’Acqua e Sapone, formazione quest’ultima tra le favorite per la vittoria finale. La Spal Lanciano in trasferta a Cepagatti è riuscita a portare a casa i tre punti (4-3), mentre il Francavilla in casa del Sambuceto è stata sconfitta con il risultato di 4-0.

Torna alla vittoria il Vasto Marina dopo il pareggio casalingo con il River Casale di settimana scorsa. I vastesi, di scena a Miglianico, hanno conquistato la vittoria negli ultimi venti minuti del match, grazie alla rete realizzata da Cozzolino, appena rientrato da un infortunio. Grazie a questo sigillo, i ragazzi di mister Cesario rimangono attaccati alla vetta della classifica, dove siede in solitaria il River Casale a 22 punti. Brutte notizie per il Vasto Calcio. La vittoria della scorsa settimana contro il Cepagatti (3-0) aveva dato ossigeno ai ragazzi del presidente Giannone, ma ieri Il Delfino Flacco Porto è riuscito ad imporsi con il risultato netto di 6-0, costringendo così i biancorossi a fare bottino pieno la prossima settimana nello scontro salvezza contro la Spal Lanciano, al quale seguirà poi quello con l’Atessa Mario Tano del sette dicembre. Ieri, sulle sei reti subite, cinque sono arrivate da calci piazzati, mentre nella prima frazione di gioco Vasto era riuscita a creare diverse occasioni da gol, chiudendo sotto di una sola rete.

Sorriso a trentadue denti per il San Salvo che ieri in casa ha superato senza troppi problemi il fanalino di coda dell’Atessa MarioTano per 5-1. Senza utilizzare Colitto e Vicoli, mister Di Nardo stavolta può ritenersi soddisfatto della gara dei suoi anche se l’avversario avuto di fronte (fermo ancora a zero punti) non ha imposto ai biancazzurri troppi sacrifici. Nonostante questo, il primo gol è stato degli ospiti, arrivato dopo un solo giro d’orologio. La risposta del San Salvo non si è fatta troppo attendere e al decimo Pedrino ha saputo raccogliere l’invito del compagno Larivera che con un cross lo ha messo in condizione di riportare i conti alla pari. Cinque minuti più tardi D’Alò ha siglato il raddoppio, servito dall’assist di Ciafardini, autore poi quest’ultimo della terza rete dei biancazzurri al trentacinquesimo. Il giocatore biancazzurro ha saputo sfruttare un tagli in mezzo a due difensori, durante un’azione corale terminata appunto con la sua rete. Nella ripresa al cinquantacinquesimo Iuliani ha realizzato il 4-1 dal dischetto, grazie al rigore procurato da Larivera. Infine all’ottantaquattresimo Lamberti di testa è riuscito a sfruttare il cross del compagno Ciavatta, mandando i titoli di coda sul match.

Infine brutte notizie per il Cupello che sul campo della capolista River Casale, in una partita condizionata da alcune scelte arbitrali, è stato sconfitto per 3-0, pur non meritando questo scarto. In campo, trai ragazzi utilizzati in prima squadra, solo Nanni. Il primo tempo di ieri si è chiuso sul 2-0 a favore dei padroni di casa, in gol prima al trentesimo e poi al trentacinquesimo. Nei minuti finali della prima frazione di gioco, al Cupello è stato annullato un gol realizzato da Marchioli, secondo l’arbitro in posizione di offside- decisione ritenuta errata dai cupellesi. Nella ripresa Molisani era riuscito ad accorciare le distanze, ma l’arbitro ha ritenuto ancora una volta in fuori gioco e quindi irregolare la posizione del giocatore rossoblù. Gara ormai compromessa a quel punto per i ragazzi di mister Carlucci che nei minuti successivi subiranno anche il terzo gol dei chietini.

Tutti i risultati della nona giornata

Miglianico-Vasto Marina 0-1

RC Angolana- Acqua e Sapone 1-1

River Casale-Cupello 3-0

Torre Alex Cepagatti-Spal Lanciano 3-4

San Salvo-Atessa Mario Tano 5-1

Sambuceto-Francavilla 4-0

Vasto Calcio-Il Delfino Flacco Porto 0-6

La classifica

River Casale 22

Vasto Marina 20

Acqua e Sapone 20

RC Angolana 20

Sambuceto 18

Il Delfino Flacco Porto 16

Cupello 13

Francavilla 12

Torre Alex Cepagatti 10

San Salvo 10

Miglianico 8

Spal Lanciano 6

Vasto Calcio 5

Atessa MarioTano 0