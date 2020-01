È il novembre delle novità per i Joyville, band che ha lanciato il suo primo videoclip seguito, nei giorni scorsi, dall'album di esordio. Otto tracce autoprodotte per il "power trio che si nutre di suoni graffianti e voci etiliche. Adrenalina e intimità, aminoacidi e Big muff, campari e amari sono gli ingredienti su cui si basa il loro genziana-core a cavallo tra il XX e il XXI secolo".

L'incontro tra Ermanno D'Annunzio (chitarre e voci), Nicola Berardini (basso) e Mario Serrecchia (batteria), dopo "un anno e un tot", ha portato al disco "intitolato semplicemente Joyville. Otto tracce interamente registrate, mixate e masterizzate a casa dalla band, sempre più convinta che il Do It Yourself sia l'unica strada davvero percorribile". Un disco che è disponibile per l'ascolto in streaming [clicca qui], in download gratuito [clicca qui] o, per chi "vuole contribuire alla causa", in vendita con il cd fisico nella sezione store del sito [clicca qui].

Il sito dei Joyville [clicca qui] - Facebook [clicca qui]