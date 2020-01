"Sei un gigante rispetto ai tanti nani della politica". Gabriele Marchese, ex sindaco di San Salvo e attuale consigliere comunale del gruppo San Salvo Democratica, commenta la decisione di Angelo Bucciarelli, dirigente del Pd di Vasto che, dopo la sentenza del processo su Sanitopoli, ha deciso di ritirarsi dalle primarie con cui il Partito democratico sceglierà il candidato sindaco: "A proposito della sentenza di sanitopoli e lontano dal clamore della cronaca, voglio dare atto ad Angelo Bucciarelli per il gesto nobile che ha compiuto, quello di ritirare la sua candidatura alle primarie del centrosinistra a Vasto. Non voglio discutere la sentenza che va letta con attenzione perche' per i non addetti ai lavori vi sono cose inconprensibili, ma va rispettata. Tu con il tuo gesto hai mostrato ancora una volta di avere saggezza e lungimiranza politica. Hai dimostrato inoltre, di essere una persona perbene che rispetta le regole del gioco. Io che ti conosco non avevo dubbi, ma te ne voglio dare atto pubblicamente. Sei un gigante rispetto ai tanti nani della politica. In bocca al lupo".