Per Samuele Marino quella di sabato sarà una serata da ricordare a lungo. Infatti, come ci racconta il suo papà, il ragazzino di Monteodorisio è entrato sul terreno dello Juventus Stadium di Torino per accompagnare le squadre di Juventus e Milan prima della sfida di campionato vinta poi dai bianconeri. Nell'occasione, tutti i bambini entrati in campo con i 22 giocatori e i direttori di gara, hanno indossato una pettorina dell'Unicef, in occasione della Giornata Nazionale per i diritti dell’infanzia e l’adolescenza.

"Samuele, insieme ad altri bambini della zona, è entrato in campo indossando la divisa bianconera con il suo nome. Ha accompagnato il giocatore del Milan Kucka, anche se è uno juventino doc. È stata una esperienza unica e irripetibile che rimarrà indelebile nella sua mente e nel suo cuore".