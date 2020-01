Un tour tra Canada e Stati Uniti per Roby Santini, con un calendario fitto di appuntamenti, nei quali il cantautore sta portando la sua musica che propone la tradizione folk in chiave moderna. Il primo appuntamento è stato il 15 novembre, ospite di una delle trasmissioni televisive più seguite dagli italiani in Canada: "Festival Italiano di Johnny Lombardi" in onda all'ora di pranzo sulla City TV di Toronto. Sabato 21 Roby Santini ha partecipato alla festa ciociara presso il Dante Club di Sarnia (Ontario). Ieri, domenica 22, l'appuntamento allo Scibelli Theatre presso il Technical Community Collegedi Springfield (Massachusetts).

In questi giorni si è spostato a New York, per incontri ed interviste, prima del gran finale, venerdì 27 novembre, con un meraviglioso spettacolo al Fontana Primavera Banquet Hall di Vaughen (Ontario). Qui interverranno tantissimi nostri corregionali, che vivono a Toronto e città limitrofe come Woodbridge e Oakville. Nei suoi spettacoli, Roby Santini è affiancato dall'attrice Cristina Amoroso, da anni ospite fisso dei suoi show, e dalla band di Vinz Derosa, artista di origine calabrese, protagonista di grandi eventi musicali in tutto il territorio americano.

Tutte le informazioni sul sito www.robysantini.com alla pagina eventi.