Torna come ogni settimana, da tre stagioni a questa parte, l'appuntamento con i protagonisti dello sport dell'Edicola del Bar Walter. In questo lunedì, però, manca... il nostro conduttore! Stefano Troilo è stato impegnato in una trasferta bolognese e per una settimana ha ceduto il microfono. Al bar Walter è arrivato Michele Vino, mister del Real Porta Palazzo, raggiunto poi da Enea Menna e dal ritorno della possente voce del Capitano, Tonino Di Santo.

Come promesso nell'intervista doppia pre-partita, sono venuti a trovarci i massimi dirigenti di Vastese e San Salvo. E così spazio al presidente della Vastese Franco Bolami e dal team manager dell'U.S. San Salvo, Daniele Palumbieri, in vece del presidente Evanio Di Vaira, fuori città per impegni familiari.

Potete seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook dell'Edicola [clicca qui] e, se volete partecipare o segnalarci partecipanti, scrivete a redazione@zonalocale.it.

La scorsa puntata con Nicolas Ruffilli (Pallamano Vasto), Antonello Ricci (San Severo Basket) e Michele Cesario (Vasto Marina) [CLICCA QUI].