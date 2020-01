Audax Palmoli - Real Bellante 4-2

Vittoria per l'Audax Palmoli nella sesta giornata del campionato di serie C femminile. La squadra di mister Cieri ha messo sin da subito la partita sui giusti binari con il gol di Angelica Di Ninni al 7'. La squadra ospite ha trovato il pareggio, con un bel diagonale di Cortellucci. Ma, al 20', Bolognese ha riportato in vantaggio le Panthers con un gol di rapina.

Nel secondo tempo il Real Bellante ha trovato ancora una volta il pari ma poi ci ha pensato Di Ninni, al 27' e al 35' a segnare le due reti che valgono il 4-2 finale. Per la numero 7 palmolese altre 3 reti che portano a 14, in sei partite, il numero di gol realizzati. Domenica prossima le gialloblu saranno impegnate nella trasferta di Ortona.

Porto Sant'Elpidio - Pro Vasto 5-0

Partita da dimenticare per la Pro Vasto femminile che, nella trasferta in terra marchigiana, rimedia una sconfitta per 5-0. Le biancorosse, che nelle ultime settimane avevano fatto passi in avanti nel gioco, vanno sotto già nel primo tempo per 2-0. Poi, nella ripresa, il Porto Sant'Elpidio chiude la partita con altre tre reti.

Le biancorosse proveranno domenica prossima, nella gara casalinga col la Virtus Lanciano, a tornare a far punti per risalire la classifica.