I commercianti di San Salvo in campo per lanciare un messaggio contro la violenza di genere. "L'indifferenza uccide" è la scritta che verrà affissa sulle vetrine sansalvesi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il prossimo 25 novembre.

“Questa campagna di informazione – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – vuol far passare un messaggio chiaro e preciso indirizzato a tutte le donne, nella consapevolezza che a San Salvo l’Amministrazione comunale promuove iniziative rivolte a tutelare e far conoscere tutti gli strumenti a disposizione contro la violenza di genere, per quello che è un male che non sembra trovare mai fine".

L’assessore alle Politiche sociali, Maria Travaglini, ha incontrato i titolari degli esercizi commerciali per illustrare l’iniziativa. "Ho spiegato loro – ha detto l’assessore – cosa vogliamo ottenere con questo strumento di comunicazione. Adesivo che vorrei rimanesse affisso sulle vetrine tutto l’anno perché il primo nemico che devono combattere e vincere le donne è l’indifferenza, che spesso si consuma in primo luogo all’interno delle mura domestiche".

La campagna di informazione è stata predisposta dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo. In città, ormai da diversi anni, è attivo il Centro antiviolenza Save – Associazione Emily Abruzzo che quotidianamente e con professionalità porta avanti politiche di sostegno a favore delle donne che si rivolgono per chiedere aiuto.