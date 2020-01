Dopo l'incontro di ieri promosso dal Lions Club New Century presso il Salone parrocchiale della chiesa San Paolo (qui l'articolo), Franco Vaccari, fondatore e presidente di "Rondine Cittadella della Pace", candidata al Nobel per la Pace 2015, è stato ospite presso l'Aula magna del Liceo scientifico di Vasto, per un incontro con gli studenti e con il personale scolastico per approfondire i temi della giustizia, della solidarietà e della pace.

Presenti, oltre al professor Vaccari, il dirigente scolastico del Polo liceale, la professoressa Maria Grazia Angelini, la dirigente scolastica del "Pantini-Pudente", la professoressa Maria Luisa Di Mucci, e Anna Paola Sabaniti, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Molise.

Con loro, studenti ed ex studenti della Cittadella della Pace, i quali hanno spiegato agli alunni presenti obiettivi e funzionamento di Rondine, con particolare riferimento all'opportunità di completare il quarto anno presso lo studentato internazionale, dove i "nemici di sempre" studiano e vivono fianco a fianco per riscoprire il valore dell'amicizia e diffonderlo nei rispettivi paesi. Tra i requisiti indispensabili per passare le selezioni, una "grande motivazione" verso un percoso di cambiamento individuale e sociale. Un percorso (che non trascura comunque la didattica) concretizzato anche attraverso visite e viaggi. I prossimi appuntamenti per gli studenti di Rondine, quelli nei luoghi della Prima guerra mondiale e in Sicilia, nei centri di prima accoglienza per i migranti.

Particolarmente attenti, gli alunni presenti, che con domande e interventi hanno animato la mattinata di lavori che certamente ha suscitato interessa anche rispetto alla possibilità di compiere a Rondine il quarto anno del percorso scolastico.