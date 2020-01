I consiglieri comunali Guido Giangiacomo e Antonio Monteodorisio sono "idonei candidati per le imminenti primarie", ma Forza Italia è "aperta a recepire le eventuali disponibilità provenienti da esponenti della società civile di Vasto che indendono contribuire, in qualsiasi modo e ruolo, alla realizzazione dl programma amministrativo". Sono gli stessi Giangiacomo e Monteodorisio, insieme ai due coordinatori di club, Felice Iacobucci e Giovanni Uselli, a tracciare il percorso con cui i forzisti sceglieranno il loro candidato alle elezioni primarie con cui il centrodestra farà scegliere ai cittadini il candidato sindaco per le elezioni 2016.

Il comunicato - "Su iniziativa dei consiglieri comunali Antonio Monteodorisio e Guido Giangiacomo, dei presidenti di club Forza Silvio Felice Iacobucci e Giovanni Uselli e con la partecipazione dell’onorevole Fabrizio Di Stefano e di Mauro Febbo, consigliere regionale - si legge nel comunicato ufficiale diramato dal partito di Berlusconi - si sono riuniti i quadri dirigenti di Forza Italia di Vasto per esaminare lo scenario politico mutato a seguito della recente convergenza intorno alla scelta delle primarie di tutte le forze politiche e movimenti civici che si presentano come alternativi all’attuale amministrazione di centrosinistra.

Forza Italia, nell’esprimere grande soddisfazione per l’adozione di una soluzione che evita le divisioni che sembravano ancora una volta e inevitabilmente affliggere il centrodestra vastese e auspicata fin dalla primavera scorsa in tutte le sue componenti, ritiene di dover responsabilmente partecipare a questo fondamentale appuntamento democratico, con un ruolo attivo ed un proprio candidato.

Al fine di realizzare la più ampia compartecipazione democratica per la proposta del programma amministrativo e del candidato sindaco per le primarie, riconosce nei consiglieri comunali uscenti Guido Giangiacomo e Antonio Monteodorisio, per esperienza amministrativa e qualità personali, idonei candidati per le imminenti primarie, restando comunque aperta a recepire le eventuali disponibilità provenienti da esponenti della società civile di Vasto che intendono contribuire, in qualsiasi modo e ruolo, alla realizzazione del programma amministrativo di Forza Italia.

A tal fine si è insediato un gruppo di lavoro per collaborare alla stesura del regolamento delle primarie, già in corso d’opera, e al percorso che condurrà Forza Italia, attraverso le primarie, al prossimo voto amministrativo".