Venerdì mattina, presso l'istituto Tecnico Economico Tecnologico Palizzi di Vasto, si è svolto un convegno sul progetto Erasmus+, aperto alle classi quarte e quinte, anche degli istituti commerciali di Lanciano e Chieti che hanno partecipato all'Erasmus, con le rispettive Dirigenti scolastiche.

Il seminario si è aperto in maniera raccolta, mostrando solidarietà e dispiacere verso le vittime innocenti morte negli attentati di Parigi e in Mali. In seguito il prof. Fuiano, ds del Palizzi, ha illustrato l'importanza di un istituto tecnico, che riveste un ruolo fondamentale per la preparazione degli studenti: "Nel mondo del lavoro non si deve essere per forza plurilaureati", ha detto, "nelle aziende cercano spesso ragazzi di livello intermedio". Successivamente c'è stato l'intervento dei dirigenti degli istituti tecnici economici di Chieti e Lanciano che hanno ringraziato più volte il preside Fuiano per aver coinvolto anche i loro ragazzi nel progetto Erasmus+ ed hanno esposto le loro riflessioni sottolineando l’importanza di tale esperienza.

Anche l'assessore comunale Marco Marra ha invitato gli studenti a prender parte alle iniziative che la scuola propone loro. Dopodiché, la professoressa Bumma, responsabile del progetto Erasmus+, ha parlato a 360 gradi dell'esperienza e dell'unicità che l'Erasmus+ riserva ed ha chiamato sul palco alcuni ragazzi di tutte e tre le scuole presenti a raccontare in prima persona l'avventura vissuta. Infine il congresso si è concluso con la sollecitazione da parte del Dirigente Scolastico Fuiano verso gli alunni: "guardate oltre le finestre della vostra camera, siate folli", ha detto "il mondo è pieno di posti da scoprire. Viaggiate prima per conoscere voi stessi, dopo gli altri luoghi".

Erika Di Fonzo

Classe 4° A Grafica e Comunicazione

Itet Palizzi Vasto