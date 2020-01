Il commissariamento del Consorzio Civeta è ormai cosa fatta. La giunta della Regione Abruzzo ha avviato la relativa procedura e nelle prossime ore si saprà il nome del commissario.

"La giunta regionale - recita una nota della Regione - nella seduta odierna, ha deliberato l'avvio delle procedura preordinata al commissariamento del Consorzio intercomunale C.I.V.E.T.A. disponendo la nomina di un Commissario Straordinario, tenuto ad esercitare tutte le funzioni dell'ente commissariato e ad assicurare una corretta gestione del ciclo dei rifiuti oltre a concorrere alla realizzazione degli obiettivi della legge regionale 36/2013 che regola l'attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Nello specifico, si punta ad introdurre una nuova governance delle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani mediante l'organizzazione territoriale in un unico soggetto, l'ATO Abruzzo, e ad istituire una Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, l'AGIR, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente. Il Commissario unico straordinario potrà essere scelto tra i dirigenti e funzionari regionali di enti e società partecipate dalla Regione, in servizio al momento del conferimento della nomina, in possesso di adeguata professionalità, che opera in base alle modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta regionale. Viene, a tal proposito, dato mandato al presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, di nominare il Commissario straordinario attingendo dall'Elenco stilato all'esito della procedura di cui all'Avviso pubblico approvato con delibera di Giunta lo scorso 28 luglio. Il relativo decreto di nomina sarà emanato nelle prossime ore".