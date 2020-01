"All'uscita di sicurezza del parcheggio multipiano un uomo è caduto rovinosamente, è stato necessario l'arrivo del 118 per soccorrerlo e di una pattuglia dei vigili urbani, che ha provveduto a chiudere l'accesso". Lo segnala Teodoro Spadaccini, commerciante del centro storico di Vasto, che racconta anche un'analoga vicenda vissuta in prima persona: "Un mese fa, mia moglie era caduta, procurandosi una frattura al polso e a un dito. A nulla è valsa la mia segnalazione al responsabile del multipiano circa la pericolosità dell'uscita pedonale di sicurezza. Ora l'uscita è stata recintata, ma perché - chiede Spadaccini - chi doveva controllare non lo ha fatto? Si aspeta il morto per porre rimedio e controllare che tutto sia a norma?".