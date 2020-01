"Alla luce dei dati in nostro possesso come, possiamo affermare senza paura di essere smentiti che una parte degli impegni assunti nell'occasione dall'assessore alla sanità, Silvio Paolucci, è stata mantenuta e oggi è stata pubblicata dall' Asl di Lanciano Vasto Chieti una nuova delibera di oltre 300mila euro a favore della Fondazione". Lo scrive la rappresentanza sindacale della Fp Cgil della Fondazione Mileno di Vasto Marina, l'azienda sanitaria privata che opera nel settore della riabilitazione.

"Nel mese di settembre, a seguito di una richiesta fatta dalla Fp Cgil - si legge in un comunicato del sindacato - si è svolto presso il Palace Hotel di Vasto Marina, un incontro tra le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci. Le organizzazioni sindacali nell'occasione avevano analizzato e discusso la situazione dei lavoratori della Fondazione e fatto presente che le fatture pagate dall'Asl sulle prestazioni del 2015 non corrispondevano a quanto previsto dal contratto tra la Asl e la Fondazione. Inoltre avevamo segnalato la situazione di difficoltà in cui si trovavano le strutture che hanno sede a L'Aquila e quella del centro dell'Azzurra di Vasto Marina, e sollecitato una soluzione sulle prestazioni dichiarate inappropriate e che prevedono un setting assistenziale diverso.

L'assessore Paolucci si era impegnato nell'occasione a convocare dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali e l'amministrazione. Ricordiamo che in quella occasione si era discusso anche della situazione del Uvm e segnalato come le Asl del Molise e di Foggia abbiano dei debiti nei confronti della Fondazione. Alla luce dei dati in nostro possesso come Fp Cgil, possiamo affermare senza paura di essere smentiti che una parte degli impegni assunti nell'occasione dall'assessore Paolucci è stata mantenuta e oggi è stata pubblicata dallAsl di Lanciano Vasto Chieti una nuova delibera di oltre 300mila euro a favore della Fondazione. Come Fp Cgil, chiediamo all'assessore un supplemento di impegno e di convocare al più presto un tavolo di incontro tra le organizzazioni sindacali, l'amministrazione e i direttori generali delle Asl per quanto riguarda le prestazioni ex articolo 26, dichiarate inappropriate e che prevedono un setting assistenziale diverso. Inoltre come Fp Cgil chiediamo all'assessore un maggiore impegno per ciò che concerne il pagamento della quota compartecipativa a carico dei comuni per le prestazioni ex articolo 26. Ringraziamo - conclude la Fp Cgil - l'assessore Silvio Paolucci, che si è sempre reso disponibile nel valutare e discutere le problematiche del lavoratori del San Francesco".