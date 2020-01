"Uno stabile abbandonato in fase di costruzione divenuto dimora di immigrati clandestini, nella più totale illegalità ed assenza di condizioni igieniche. Il movimento CasaPound Italia si fa portatore dell’appello degli abitanti di piazza Giovine, costretti a convivere ormai da molti mesi con questa situazione, senza che finora le autorità siano intervenute per sanarla". Lo afferma Andrea Ciarallo, responsabile vastese di CasaPound, che chiede alle forze dell'ordine di intervenire. Il cantiere si trova in piazza Giovine, nella stessa zona degli uffici Asl di via Marco Polo.



"Alcuni abitanti, preoccupati per l’andirivieni di soggetti sconosciuti nello stabile, ci hanno fatto presente la situazione, e quanto abbiamo trovato è sconcertante - afferma il rersponsabile del movimento politico di destra – all’interno dello stabile in costruzione, privo di porte, finestre e di qualsiasi servizio, erano ammucchiati alcuni materassi, evidentemente usati dai clandestini per dormire. Ovunque, sporcizia, fetore e persino feci umane. Invitiamo il sindaco, in qualità di principale autorità sanitaria locale, a provvedere immediatamente allo sgombero dello stabile abusivamente occupato e ad ottenere l’impegno della ditta proprietaria dell’immobile alla messa in sicurezza dello stesso, affinché non possa più divenire dimora di clandestini".