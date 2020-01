Pronostico della vigilia rispettato e BCC Generazione Vincente Vasto Basket che torna sconfitta dalla trasferta in casa del Falconara per 87-57. Un risultato ampiamente previsto alla vigilia visto che i biancorossi si trovavano ad affrontare una delle corazzate del girone D. Per i ragazzi di coach Luise quella rimediata in un Palarossini con poco pubblico è la 5ª sconfitta consecutiva in un ciclo di partite terribile. Una sconfitta resa ancor più pesante dalle vittorie di Mola e Valmontone che hanno raggiunto la Vasto Basket e Taranto a quota 4 punti formando un quartetto in fondo alla classifica. Domenica prossima, tra le mura amiche del PalaBCC, i biancorossi cercheranno di tornare a far punti contro il Geofarma Mola in uno scontro salvezza da non sbagliare.

La partita - La BCC Generazione Vincente Vasto Basket scende in campo in campo per giocarsela e, nelle prime battute, riesce anche a mettere la testa davanti (6-9 firmato Brighi). Poi il Falconara torna in vantaggio, sfruttando la sua forza in attacco, che spesso impatta contro la buona difesa biancorossa, e lasciando spazio a qualche attacco dei vastesi. Nel secondo parziale non cambia il copione, ma coach Luise si affida ad ampie rotazioni, provando anche diverse soluzioni tattiche che possono tornare buone per il prosieguo della stagione. Al riposo lungo il punteggio è di 42-31 per i padroni di casa.

Si torna in campo e i marchigiani si mantengono sempre in controllo della partita, incrementando il vantaggio che, dopo un paio di “strappi”, arriva a 25 punti (61-36) per una partita virtualmente chiusa già nel terzo quarto che termina 61-42. Il Falconara non allenta la presa e continua a giocare su alti ritmi in attacco, facendo valere la sua superiorità tecnica e fisica e arrivando a toccare i 30 punti di vantaggio (83-53) a due minuti dalla fine. Da lì in avanti ci sono altri quattro punti a testa che portano il risultato finale sull’87-57 con cui si chiude la partita.

Sandretto Falconara - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 87-57

Sandretto Falconara: Alessandri 14, Di Viccaro 11, Maganza 14, Micevic 7, Tessitore 17, Pozzetti 10, Ruini 2, Battagli 0, Mastroianni 6, Eliantonio 6. Coach: Reggiani

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Dipierro 16, Di Tizio 5, Jovancic 14, Casettari 2, Brighi 6, Grassi 7, Ierbs 4, Di Rosso ne, Pace 0, Cordici 3. Coach: Luise