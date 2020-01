Per la terza giornata consecutiva cambia la classifica di Terza categoria. Il Lentella si aggiudica il big match contro l'Atletico Cupello e vola in testa in solitaria. I gialloverdi regalano una prestazione perfetta a mister Bolognese oggi al rientro, dopo una lunga assenza per motivi di salute; tra gli ospiti due ex del Lentella: il portiere Antonino Di Minni e l'attaccante Marco Sannino.

Poche le occasioni nella prima parte di gara. L'Atletico ci prova con alcuni tiri da fuori area: potenti, ma imprecisi. Il Lentella dopo la fase di studio iniziale, colpisce al 28' con Roberto Tozzi che di testa raccoglie un cross e spinge la palla nell'angolino basso. La formazione di mister Carbonelli accusa il colpo e dopo 5 minuti capitola nuovamente: cross da calcio d'angolo e stacco di Claudio Marcucci che di potenza insacca di testa. L'Atletico prova a reagire, ma i lentellesi si fiondano su ogni pallone: è quello che succede a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Massimo De Ninis recupera un pallone a centrocampo, avanza e dalla lunga distanza beffa Di Minni: traversa interna e gol. I gialloverdi vanno neigli spogliatoi sulle ali dell'entusiasmo.

Nella seconda frazione i cambi nell'Atletico non sortiscono l'effetto sperato. Di Minni compie due autentici miracoli su Ramundi e Valentini, mentre il collega lentellese non è chiamato a interventi particolarmente difficili.

Termina così 3 a 0, la partita della giornata: una gara corretta da entrambe le parti e che ha fatto registrare l'ottimo esordio del 17enne Luca Piccoli. I gialloverdi ora sono primi con un punto di vintaggio.

Subito dietro, nell'altra partita di cartello è pareggio a reti bianche tra Aurora Furci e New Robur. Da registrare un paio di occasioni per entrambe le formazioni. Un punto che comunque permette ai furcesi di restare soli al terzo posto.

Al quarto posto sale arrembante la Dinamo Roccaspinalveti che sta disputando un ottimo campionato. I gialloneri si sono sbarazzati del Pollutri per 2 a 0 con il proprio goleador Basso Colonna. La formazione del presidente Suriano domenica prossiam potrebbe approfittare degli impegni non agevoli delle prime in classifica per avanzare.

Da tenere d'occhio anche il Carunchio 2010. I rossoblù, dopo un avvio difficile, hanno invertito la tendenza balzando al quinto posto insieme alla New Robur. Ieri contro il Real Liscia in casa si è imposto per 2 a 1 grazie alla doppietta di Mario Marianacci; di Di Giacomo il gol ospite.

Torna alla vittoria anche il Guilmi dopo una striscia negativa. Contro la Virtus Tufillo la formazione di mister Racciatti si impone per 3 a 1 (reti di Concezio Antonini, Loris Tracchia e Giacomo Perrucci). Gli ospiti restano al penultimo posto con un solo punto.

Chiude la giornata il posticipo tra Real Cupello e Vasto terminato 2 a 1 per i padroni di casa. In gol per i cupellesi Kevin Antenucci e Paolo D'Ovidio.

Spicca nel prossimo turno la sfida tra l'Aurora Furci e l'Atletico. I biancazzurri con una vittoria aggancerebbero il secondo posto.

LA SESTA GIORNATA

Aurora Furci - New Robur 0-0

Carunchio 2010 - Real Liscia 2-1 (ieri)

Dinamo Roccaspinalveti - Pollutri 2-0

Guilmi - Virtus Tufillo 3-1

Lentella - Atletico Cupello 3-0

Real Cupello - Vasto 2-1

LA CLASSIFICA

Lentella 16

Atletico Cupello 15

Aurora Furci 12

Dinamo Roccaspinalveti 11

Carunchio 2010 9

New Robur 9

Real Cupello 9

Pollutri 7

Guilmi 7

Vasto 5*

Virtus Tufillo 1

Real Liscia 0

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Cupello - Aurora Furci

New Robur - Guilmi

Pollutri - Lentella

Real Liscia - Dinamo Roccaspinalveti

Vasto - Carunchio 2010

Virtus Tufillo - Real Cupello