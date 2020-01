Un’altra giornata da incorniciare per l’attaccante vastese Roberto Inglese. Nella sfida della tredicisema giornata del Campionato di serie A, Inglese è riuscito a siglare la rete del momentaneo 1-0 proprio contro il suo ex Carpi. Dopo la realizzazione arrivata all’ottavo minuto, Roberto si è reso protagonista di un’altra azione che ha portato al gol. L’uno-due tra lui e Meggiorini al sedicesimo ha portato proprio quest’ultimo al gol del 2-0, servito dall’attaccante vastese.

Il match, terminato 2-1 a favore degli ospiti, ha permesso ai gialloblù di salire a quota sedici punti in classifica. Quello tra il Chievo ed il Carpi è stato il primo contro nella storia delle due realtà nella massima serie.

Per Inglese si prospetta davvero un futuro roseo nella massima serie grazie al fatto che l’attaccante originario di Lucera si sta catturando la stima e le attenzioni di tutti. Per lui quella di oggi è stata una gara che ha confermato le sue qualità, oltre a ribadire che il suo posto nella massima serie è più che meritato. La prossima settimana il Chievo sfiderà in casa l’Udinese alle 15:00.

Le sue parole al termine della gara- “Sono felice sia a livello personale che di squadra, perché era importante vincere. È stata una partita dura però siamo riusciti comunque a portarla a casa. Abbiamo giocato bene e, a differenza delle altre partite dove abbiamo raccolto poco, stavolta abbiamo stretto i denti e siamo riusciti a portare a casa un risultato per noi preziosissimo". Riguardo alla convivenza in attacco con Meggiorini: “Mi sono trovato bene, ma in generale questo vale per tutti i miei compagni. Con Meggiorini particolarmente perché è un giocatore a cui piace variare molto mentre io mi reputo un giocatore più statico".

E poi ancora sulla gara: “Credo che dovevamo venir qui e fare la partita come sappiamo fare. Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo e abbiamo trovato buoni spazi grazie a buone trame di gioco. Dovevamo continuare anche nella ripresa, ma è anche normale che quando sei in vantaggio due a zero un po’ ti rilassi". Sulle prossime partite e sull'idea che potrebbe partire titolare la prossima settimana, Inglese tiene i piedi per terra: “Guarda io mi impegno settimana per settimana e sarà il mister a decidere. Le cose stanno andando bene, spero di continuare così. Sono rimasto un po’ deluso dai fischi quando sono uscito del pubblico di Carpi, però dai va bene così, questo è il calcio. La cosa più importante alla fine sono i tifosi della squadra dove gioco ora e spero di continuare ad indossare questa maglia per molti altri anni, perché ci tengo davvero”. Infine la dedica: “Dedico quest’altro gol a tutti i miei amici di Vasto”.