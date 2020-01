Tredicesima giornata del Campionato di Promozione abruzzese (gir. B) negativa per il Casalbordino che in trasferta commette un brutto passo falso contro Il Delfino Flacco Porto. I ragazzi di mister Farina perdono 3-0 contro l’attuale capolista del girone, al comando insieme al Penne. In gol tra le fila casalinghe Fiore al trentesimo, Maraschio (47') e Ferrandina (85'). Una battuta d’arresto che non mette assolutamente in discussione quanto di buono fatto sino ad ora dai giallorossi che dovranno subito rimettersi a lavoro per buttarsi alle spalle questa sconfitta.

Ottiene un solo punto questa settimana il Vasto Marina, impegnato in casa contro la Virtus Ortona. I ragazzi di mister Cesario, passati in svantaggio nel primo tempo a causa della rete realizzata da Quintiliani intorno al trentesimo, proprio durante gli ultimi tre minuti della gara sono riusciti a portare i conti alla pari, grazie alla rete di Marino. Dopo il momentaneo vantaggio, gli ospiti si sono chiusi in difesa complicando la vita della manovra offensiva dei vastesi che, pur creando cinque occasioni chiare da gol, solo alla fine hanno agguantato il pareggio.

La classifica vede attualmente in testa Il Delfino Flacco Porto ed il Penne (23), mentre a seguire c’è il Vasto Marina (22 punti) e ancora il Casalbordino (20 punti). Da quello che si sta delineando in questa fase della stagione, sarà un campionato lungo e molto combattuto. Alla lotta al titolo stanno partecipando sia il Vasto Marina che i casalesi e chissà se nel mercato di dicembre qualche arrivo potrà portare maggiore qualità ad entrambe le rose.

Tutti i risultati della dodicesima giornata

Penne-River Casale 2-1

Castiglione Val Fino- Torre Alex Cepagatti 0-1

Fara San Martino-Castello 2000 0-1

Fossacesia-Pinetanova 2-1

Il Delfino Flacco Porto-Casalbordino 3-0

Passo Cordone-Palombaro 0-1

Silvi-Pro Sulmona 0-0

Vasto Marina-Virtus Ortona 1-1

Villa 2015-Bucchianico 1-2

La classifica

23 Il Delfino Flacco Porto

23 Penne

22 Vasto Marina

20 Casalbordino

20 Silvi

20 Pro Sulmona

19 River Casale

18 Castello 2000

18 Fossacesia

16 Fara San Martino

16 Passo Cordone

16 Torre Alex

12 Palombaro

11 Bucchianico

11 Virtus Ortona

10 Villa 2015

9 Pinetanova

4 Castiglione Val Fino