Vittoria di carattere per il Persichitti Service Casalbordino nel derby dell'Adriatico con il San Benedetto nella 5ª giornata del campionato di serie B di tennistavolo. Una sfida di livello, tra due formazioni che si attestavano al secondo posto alle spalle del Torre del Greco, che Santoro e compagni hanno saputo condurre in porto tra l'entusiasmo del pubblico che ha riempito la palestra Olimpia del Centro Sportivo San Gabriele di Vasto.

I sanbenedettesi hanno schierato Giammarino, Pace e Vellucci (che nel 2008 aveva militato in serie A nel Casalbordino), il Persichitti Service ha risposto con Santoro, Campagnari e Li Weimin. Solita prestazione da campione per il cinese Li Weimin, che ha conquistato tre punti preziosissimi. Tanta sostanza anche nella giornata di Campagnari che prima ha battuto in un match al cardiopalma Vellucci e poi ha piazzato il colpo vincente rimontando da uno svantaggio di 10-8 al quinto set.

Tanto l'entusiasmo del team casalese che ora si piazza al secondo posto in solitaria. "Un grazie di cuore a tutti gli atleti abruzzesi accorsi sul nostro parquet a sostenerci e a gioire della nostra vittoria - ha commentato Santoro a fine match -. E il solito grande grazie a Domenico Persichitti che ci accompagna e ci sostiene in questa avventura".