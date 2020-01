PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Vola lo Sporting San Salvo, ma l'obiettivo per ora resta la salvezza. I biancazurri di mister Marcello vincono facile contro il Roccaspinalveti. 4 a 1 il finale dal sintetico di via Stingi con Cardarella sugli scudi che mette in cassaforte la doppietta personale; le altre reti sono state siglate da Di Laudo e Costantini.

I sansalvesi si portano così a 5 lunghezze dalla capolista Casolana, ieri fermata dalla Marcianese.

Torna alla vittoria il Real Montazzoli contro il Gissi 2 a 0 con le reti di Moreno Del Roio e Valerio Caruso.

Un solo punto per Montalfano e Fresa che nella gara che le ha viste contrapposte oggi pareggiano a reti inviolate.

Respira invece lo Scerni che si impone in casa per 4 a 2 sul Tre Ville; da annotare la tripletta di Ferrazzo, la quarta rete invece è stata messa a segno da Luongo.

Stesso discorso per il Trigno Celenza che cerca di uscire dalla zona play out: Danilo e Cristian Antenucci e Donato Di Pardo regalano la vittoria ai biancazzurri che si impongono 3 a 1 contro il Mario Tano.

Da seguire nel prossimo turno la sfida tra Fresa e Real Montazzoli.

I RISULTATI DELLA 10ª GIORNATA

Guastameroli - Spal Lanciano 4-3

Marcianese - Sporting Casolana 0-0 (ieri)

Montalfano - Fresa 0-0

Piazzano - S. Vito 1-0

Real Montazzoli - Gissi 2-0

Scerni - Tre Ville 4-2

Sporting San Salvo - Roccaspinalveti 4-1

Trigno Celenza - Mario Tano 3-1

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 28

Sporting San Salvo 23

Guastameroli 20

Real Montazzoli 20

Montalfano 15

Piazzano 15

Fresa 14

Tre Ville 13

Marcianese 13

Roccaspinalveti 11

S. Vito 83 10

Gissi 10

Scerni 10

Trigno Celenza 8

Spal Lanciano 3

Mario Tano 3

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Guastameroli

Fresa - Real Montazzoli

Gissi - Marcianese

Roccaspinalveti - Montalfano

S. Vito - Sporting San Salvo

Spal Lanciano - Piazzano

Sporting Casolana - Scerni

Tre Ville - Trigno Celenza

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Classifica rivoluzionata in una giornata. Le due formazioni che finora avevano monopolizzato il campionato perdono le rispettive gare e la testa della graduatoria.

Ieri il Real Carpineto Sinello ha incappato in una pesante sconfitta a Vasto contro l'Incoronata Calcio: 3 a 0 il finale, con qualche distrazione di troppo pagata a caro prezzo.

Perdono di misura anche i gialloneri di Vasto. Il Real San Giacomo si impone sul campo del Real Porta Palazzo per 1 a 0 portandosi a un solo punto di distanza dal secondo posto.

Ne approfitta quindi il Paglieta che in casa vince facile contro i carunchiesi del Mario Turdò per 2 a 0. I biancazzuri salgono così da soli al primo posto.

Termina 2 a 0 per il San Buono la sfida salvezza contro lo Sporting Vasto. I gialloblu sono sempre più ultimi a 0 punti con già 25 reti al passivo.

Diverse le sfide da tenere d'occhio nella prossima giornata. Il Real Carpineto Sinello in cerca di riscatto ospiterà l'Odorisiana, mentre promette scintille la sfida tra Virtus Rocca San Giovanni e Incoronata. Infine, derby vastese tra Sporting e Real Porta Palazzo.

I RISULTATI DELLA 9ª GIORNATA

Incoronata Calcio Vasto - Real Carpineto Sinello 3-0 (ieri)

Paglieta - Mario Turdò 2-0

Real Porta Palazzo - Real San Giacomo 0-1

San Buono - Sporting Vasto 2-0

Sporting Altino - New Archi Perano 1-1

Tornareccio - Virtus Rocca San Giovanni 0-2

* riposa Odorisiana

LA CLASSIFICA

Paglieta 19

Real Carpineto Sinello 17

Real Porta Palazzo 17

Real San Giacomo 16

Virtus Rocca San Giovanni 15

Incoronata Calcio Vasto 14

Odorisiana 14

Sporting Altino 10

Tornareccio 9

New Archi Perano 8

Mario Turdò 7

San Buono 6

Sporting Vasto 0

IL PROSSIMO TURNO

Mario Turdò - San Buono

New Archi Perano - Tornareccio

Real Carpineto Sinello - Odorisiana

Real San Giacomo - Sporting Altino

Sporting Vasto - Real Porta Palazzo

Virtus Rocca San Giovanni - Incoronata Calcio Vasto