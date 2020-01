Riprende presto la marcia vincente della BCC San Gabriele nel campionato di serie C. Nello scontro diretto con il Re-hash Volley Nereto le vastesi allenate da Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis vincono 3-1 e si confermano al secondo posto della classifica a quota 15 punti, insieme alla Dannunziana, ad un solo punto dall'Orsogna.

La sfida valida per la sesta giornata di campionato ha visto Genovesi e compagne partire bene nei primi due set, chiusi sul 25-20 e 25-16, riuscendo a limitare gli attacchi delle avversarie e facendosi trovare pronte nella conduzione del gioco. Nel terzo set c'è stato il calo delle vastesi, con il Nereto che ha migliorato la prestazione in difesa aggiudicandosi il parziale per 25-17. Il quarto set ha visto il Nereto portarsi avanti, costringendo la San Gabriele alla rimonta. Poi, dopo un positivo turno in battuta di Bologna, si è giocato punto a punto fino al decisivo break che ha dato alla squadra di casa la vittoria del set e dell'incontro.

"Da sottolineare la buona prova di Giada Russo - commenta Caterina De Marinis a fine gara -, che ha saputo trovare buone soluzioni in attacco giocando con il muro avversario. Non buona come al solito, invece, la prestazione del nostro muro, che in troppe occasioni ha lasciato spazio alle avversarie". La formazione vastese si mette in tasca altri tre punti preziosi per il cammino in campionato e continua, come accade da inizio anno, nel processo di crescita di una squadra giovanissima.