Sarà celebrata mercoledì 25 novembre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Centro Antiviolenza DonnAttiva, alla presenza del Sindaco Luciano Lapenna e dell’Assessore alle Politiche sociali Anna Suriani presenterà i risultati raggiunti nel corso dell’ultimo anno di attività e le iniziative attualmente in corso. Alla conferenza saranno inoltre presenti gli alunni e gli insegnanti delle classi degli Istituti che hanno partecipato alle attività di prevenzione promosse dal Centro Antiviolenza DonnAttiva nel corso dell’anno scolastico 2014/2015.

"Il Comune di Vasto - spiega la nota di presentazione-, grazie ai servizi erogati dal Centro Antiviolenza DonnAttiva, è in prima linea nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno non solo nella propria città ma in tutto il comprensorio del vastese. Il Centro ha organizzato i propri servizi in modo da permettere alle donne vittime di violenza di affrancarsi dalla condizione di vittima promuovendo i servizi di: accoglienza, ascolto, sostegno psicologico e consulenza legale nonché il servizio di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo. Inoltre il Centro prosegue il lavoro di consolidamento della Rete Antiviolenza Cittadina che coinvolge gli attori che operano nell'ambito del contrasto alla violenza in un percorso di acquisizione e condivisione di procedure comuni di intervento per prevenire e contrastare il fenomeno".

Nello stesso giorno, alle 21, al Teatro Rossetti, andrà in scena “Permettete? Mi riprendo la mia vita”, reading musicale liberamente ispirato ad una storia veria, scritto da Raffaella Zaccagna. "Lo spettacolo intende restituire i vissuti di donne che hanno provato ad affrancarsi dalla violenza riuscendo con determinazione a dare una svolta alla propria esistenza".