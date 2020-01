Vittoria e primato in classifica ancora in cassaforte per la Vastese che contro l’U.s. San Salvo, davanti al pubblico delle grandi occasioni, vince 1-0 grazie alla rete di De Fabritiis arrivata al trentanovesimo. Tre punti che valgono oro per la classifica. I biancazzurri, pur avendo più di una possibilità per pareggiare, si sono dovuti arrendere alla corazzata di mister Colavitto. Nei minuti finali espulso Torres, uno degli ex Vastese di questa gara. Seconda sconfitta consecutiva per il San Salvo. I punti di differenza dalla vetta salgono a quota otto, un distacco tutt’altro che minimo. I biancorossi festeggiano un ritorno alla vittoria in casa che mancava da cinque giornate. Tra tre giorni in Coppa Italia si riproporrà questa sfida sempre all’Aragona, nella gara di andata delle semifinali.

Le formazioni- I padroni di casa si presentano alla rivale San Salvo scendendo in campo con Cattafesta trai pali, De Fabritiis e Guerrero sulle fasce, Luongo e Natalini al centro del reparto difensivo. A centrocampo la novità riguarda Giuliano che stavolta affianca Di Pietro e D’Alessandro, mentre in avanti Colavitto schiera il terzetto costituito da Balzano, Tarquini e Faccini a chiudere il 4-3-3 scelto dal trainer biancorosso. I biancazzurri confermano Colanero trai pali, Vicoli, Felice, Izzi e Ianniciello in difesa; a centrocampo il terzetto composto da Quaranta, Ferrante e Triglione, mentre il giovane Colitto schierato davanti, dietro a Marinelli ed Antenucci nel 4-3-1-2 disegnato da mister Rufini.

La partita - Sulle note della Marsigliese le due squadre fanno il loro ingresso in campo, accompagnate dai rispettivi presidenti Bolami e Di Vaira. Lo spettacolo della tredicesima giornata ha inizio con il calore delle rispettive tifoserie, subito pronte a farsi sentire per dare il proprio apporto alla squadra. Cornice di pubblico di tutt’altra categoria. I primi minuti della gara sono caratterizzati da una fase di studio tra le due avversarie e l’unica azione degna di nota viene registrata al sesto, quando Marinelli, servito da Ferrante, in area va vicinissimo al vantaggio, ma il suo tentativo finisce in out alla sinistra del palo. I vastesi, un po’ contratti nei primi minuti, rispondono al ventunesimo con il tentativo di D’Alessandro, deviato in corner da Triglione. Al ventisettesimo il San Salvo si rende pericoloso con il tentativo di Marinelli nel traffico a tu per tu con Cattafesta, quest’ultimo bravissimo a dirgli di no. Sulla ribattuta i biancazzurri colpiscono il palo e non possono così festeggiare. La Vastese risponde al trentatreesimo con il colpo di testa di Balzano, innescato da Guerrero. Il portiere avversario è attento e manda la palla in corner. Il risultato si sblocca al trentanovesimo: D’Alessandro pesca De Fabritiis in area e lo serve, quest’ultimo di testa la butta dentro e festeggia (1-0). Con questo risultato entrambe le squadre vanno negli spogliatoi per la pausa lunga.

Proprio durante la pausa, De Fabritiis viene accompagnato in ospedale dall’ambulanza per un colpo alla testa subito in occasione del gol. Al suo posto entra Marfisi, mentre Giuliano si sposta a terzino destro. La prima azione della seconda frazione di gioco è dei sansalvesi. Al sessantaduesimo Ianniciello serve con un lancio lungo Antenucci, quest’ultimo appena entrato in area calcia in porta dove trova un Cattafesta dai riflessi pronti a rovinargli la festa. Sulla ribattuta, Marinelli si fuma letteralmente la difesa avversaria, ma poi conclude sull’esterno della rete. Sempre Marinelli al settantatreesimo ha un’altra possibilità per segnare, ma trova di nuovo Cattafesta sulla sua strada e la Vastese si salva in angolo. Al settantasettesimo l’episodio che poteva ristabilire i conti alla pari. Luongo atterra Di Ruocco in area e l’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto va capitan Marinelli che però non riesce a segnare. Cattafesta si allunga e para il terzo rigore della stagione. I biancazzurri non vogliono mollare e tre minuti più tardi Colitto disegna una traiettoria perfetta servendo Di Ruocco, quest’ultimo si coordina bene e prova a beffare il portiere vastese in area, ma la sua conclusione finisce fuori di pochissimo alta sopra la traversa. Negli ultimi dieci minuti della partita Rufini mette in campo Consolazio e Torres rispettivamente al posto di Antenucci e Quaranta, per provare a trovare il pareggio. Peccato che proprio il neo entrato Torres tre minuti dal suo ingresso, viene espulso per un fallo arrivato dopo alcuni battibecchi con D’Alessandro. In dieci per il San Salvo pareggiare risulta quasi impossibile. E così è. Arriva il triplice fischio che fa iniziare la festa dei padroni di casa, mentre i ragazzi di mister Rufini anche questa settimana non sorridono.

Vastese Calcio-U.s. San Salvo 1-0

reti: De Fabritiis 39’

ammoniti: Balzano, Della Penna, Longo, Giuliano (V); Ianniciello, Felice, Consolazio (US);

espulso: Torres (Us)

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis (al 46’ entra Marfisi), Natalini, Di Pietro, Giuliano, Longo, Balzano, D’Alessandro, Tarquini, Faccini (85’ entra Iaboni), Guerrero; a disposizione: Morettini, Basilico, Sorianello, Della Penna, Lavorgna. Allenatore: Colavitto;

San Salvo: Colanero, Vicoli, Felice (al 66’ entra Di Ruocco), Triglione, Ianniciello, Izzi, Ferrante, Quaranta (82’ entra Torres), Marinelli, Colitto, Antenucci (80’ entra Consolazio); a disposizione: Cialdini, D’Alò, Iuliani, Di Pietro. Allenatore: Rufini.

Tutti i risultati della tredicesima giornata

Acqua e Sapone-Miglianico 2-0

Capistrello-Montorio 1-1

Cupello-RC Angolana 3-1

Francavilla-Morro d’Oro 1-2

Martinsicuro-Val di Sangro 3-0

Paterno-Alba Adriatica 2-0

Pineto-Celano 3-0

Torrese-Sambuceto 1-3

Vastese-San Salvo 1-0

La classifica

29 Vastese

29 Paterno

27 Martinsicuro

24 Pineto

23 Morro d’Oro

21 San Salvo

19 Miglianico

16 Alba Adriatica

16 Renato Curi Angolana

16 Capistrello

16 Sambuceto

15 Montorio

13 Val di Sangro

13 Cupello

11 Torrese

10 Celano

10 Francavilla

7 Acquaesapone